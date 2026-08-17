ULTIME NOTIZIE 17 AGOSTO 2026

India, nel Rajasthan la discarica di marmo diventa meta turistica

Kishangarh (Indi, 17 ago. (askanews) - Da area di smaltimento industriale a sfondo per selfie, foto di matrimonio e video musicali. A Kishangarh, nel Rajasthan, una distesa di scarti di marmo attira turisti, troupe e appassionati di social.

La superficie bianca ricorda una valle innevata. Dopo la pioggia, l'acqua si raccoglie tra i cumuli e forma pozze azzurre che rafforzano l'illusione del paesaggio alpino.

Il sito si estende per circa 33 ettari e riceve ogni giorno oltre 5.500 tonnellate di fanghi di marmo da più di 1.200 impianti di lavorazione, in uno dei principali poli indiani del settore.

Le autorità hanno però segnalato i rischi legati allo smaltimento degli scarti: polveri nell'aria, possibile contaminazione delle falde, aumento della salinità e presenza di alcuni metalli pesanti nelle acque della zona.

A gennaio, il tribunale ambientale indiano ha ordinato misure correttive e chiesto di favorire il riuso dei fanghi invece dello scarico incontrollato. Per ora, intanto, la popolarità del luogo continua a crescere. I visitatori arrivano per fotografare una neve che non è neve, in una delle mete più insolite del Rajasthan.

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