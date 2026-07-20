India, esplode la protesta degli "scarafaggi" contro frodi agli esami

Nuova Delhi, 20 lug. (askanews) - La polizia indiana con scudi e bastoni cerca di disperdere il corteo di migliaia di persone, in particolare studenti, in marcia per radunarsi davanti al Parlamento di Nuova Delhi per denunciare le frodi agli esami universitari e chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione, Dharmendra Pradhan.

Un movimento nato online, quello degli studenti, che ha deciso di manifestare nel giorno in cui si apre la sessione d'esami estiva. La polizia non ha autorizzato la marcia, definendola "illegale" e minacciando repressioni.

Lanciato a maggio scorso da uno studente indiano laureatosi negli Stati Uniti, il cosiddetto movimento degli "scarafaggi" cerca di unificare la rabbia che imperversa in India contro i diversi scandali che emergono regolarmente agli esami propedeutici all'accesso università. Due mesi fa è stato annullato un esame sostenuto da oltre due milioni di aspiranti studenti di medicina, dopo la scoperta di brogli.

Un'onda giovanile che chiede anche maggior rappresentanza nelle istituzioni. Per ora il governo Modi non ha commentato ufficialmente le proteste e la fuga di notizie agli esami, mentre il movimento sembra inarrestabile.