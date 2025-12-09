ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

Indagine Ue su Google per l'utilizzo di contenuti online per l'AI

Roma, 9 dic. (askanews) - La Commissione europea - ha annunciato la portavoce Arianna Podestà - ha avviato un'indagine antitrust formale "per valutare se Google abbia violato le norme sulla concorrenza utilizzando i contenuti degli editori web e quelli caricati sulla piattaforma di condivisione online YouTube per scopi di intelligenza artificiale".

Bruxelles esaminerà in particolare se Google possa aver utilizzato i contenuti degli editori web per fornire servizi generativi basati sull'intelligenza artificiale - AI Overviews e AI Mode - sulle sue pagine dei risultati di ricerca, senza un adeguato compenso agli editori e senza offrire loro la possibilità di rifiutare tale utilizzo dei loro contenuti. Stesso discorso per YouTube, dove i creatori di contenuti caricano video e hanno l'obbligo di concedere a Google il permesso di usare i loro dati per diversi scopi, tra cui l'addestramento di modelli di IA generativa.

