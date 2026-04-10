ULTIME NOTIZIE 10 APRILE 2026

Incontro tra il Papa e Macron, focus sui conflitti nel mondo

Città del Vaticano, 10 apr. (askanews) - "Rilevanti questioni di carattere internazionale" con "uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato", sono state al centro dei colloqui durante la visita in Vaticano del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Il capo di Stato francese è stato ricevuto in udienza per la prima volta da quando Prevost è stato eletto quasi un anno fa.

Non è mancato il momento dello scambio di doni: insieme alla moglie Brigitte, il presidente Macron ha donato a papa Leone XIV, tra gli altri regali, una maglia della nazionale francese di basket maschile autografata dai giocatori.

Dopo essere stato ricevuto da Papa Leone XIV, Macron si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

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