Incontrare William Kentridge: "Direi al me 18enne che ce la farà"

Milano, 2 mar. (askanews) - William Kentridge è uno dei grandi protagonisti della scena dell'arte contemporanea, le sue opere hanno attraversato tante pratiche e hanno dato una forma alla storia dell'apartheid e della società che è venuta dopo, ma soprattutto hanno dimostrato una mobilità e una capacità di lavorare lungo uno spettro ampio e mai rigidamente definibile. Skira gli dedica ora una monografia della nuova serie Milestones, che vuole essere un'immersione nel suo lavoro.

Lo abbiamo incontrato a Milano e gli abbiamo chiesto in che modo un artista guarda a questo grande catalogo della sua opera e della sua vita. "Credo che si debba guardare dietro con gli occhi del te stesso 18enne - ci ha risposto - e che si debba dire a quel giovane te stesso di non preoccuparsi: in 40 anni i tuoi lavori saranno esposti in tanti musei, avrai queste mostre, e la tua opera sarà riconosciuta e premiata. Sarebbe stato un tale sollievo per quel 18enne non avere l'ansia sul suo futuro, non chiedersi continuamente se avrò successo e se qualcuno guarderà a quello che faccio. Tutto quel panico che si innescava. oggi mi dispiace per quel me di 18 anni".

Nato a Johannesburg nel 1955, Kentridge ha raggiunto notorietà internazionale soprattutto con i suoi film di animazione, opere che hanno ridefinito un paradigma e che mantengono una grande potenza, nonostante la semplicità formale. La sua storia personale e quella del Sudafrica passano nei lavori ed è forse scontato, ma anche naturale, chiedergli a un certo punto che cosa può fare un artista davanti al tempo presente e alle sue asperità. "Mi è sempre piaciuta la risposta di Gabriel Garcia Marquez alla domanda su quale sia il dovere di un artista di uno scrittore - ci ha detto -. Lui disse che il dovere rivoluzionario di uno scrittore è quello di scrivere bene, di lavorare al meglio e coscienziosamente nel suo studio. Questo è ciò che fa un artista, questo è ciò che fa la differenza. Come cittadino è diverso, puoi sostenere questa protesta o quel movimento, ma questa cosa secondo me non c'entra con il lavoro che fai in studio".

Il mondo però intorno continua a esistere, continua a colpire. E, partendo dall'idea di fare il lavoro al meglio, l'arte che impatto reale può avere sulla società? "Ha un impatto sugli individui e gli individui danno alla società la sua forma - ha concluso Kentridge -. Talvolta molte persone sono colpite da una stessa opera d'arte, talvolta vale a livello di singolo. Pensateci, ci sono alcuni film o alcuni libri o dei brani musicali che in certi momenti della vita ti confermano come ti senti e chi sei oppure ti mostrano qualcosa di nuovo. Io credo che il ruolo delle arti nel modo in cui noi ci definiamo e ci percepiamo è molto centrale e importante. Per me è questo l'impatto dell'arte, piuttosto che un'azione diretta".

L'intervista sa finendo, ma continuiamo a guardare William Kentridge, che a Milano ha portato suoi lavori sia nella nostra di Palazzo Reale sulla Metafisica sia da Lia Rumma e a Palazzo Citterio, con la sensazione di avere incontrato una grandezza, una eccezionalità, pur sotto un aspetto se volete comune. Ma che lascia il segno e che, un po', potrebbe cambiare anche chi lo ha intervistato. Forse, chissà. (Leonardo Merlini)