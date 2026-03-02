ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Incontrare William Kentridge: "Direi al me 18enne che ce la farà"

Milano, 2 mar. (askanews) - William Kentridge è uno dei grandi protagonisti della scena dell'arte contemporanea, le sue opere hanno attraversato tante pratiche e hanno dato una forma alla storia dell'apartheid e della società che è venuta dopo, ma soprattutto hanno dimostrato una mobilità e una capacità di lavorare lungo uno spettro ampio e mai rigidamente definibile. Skira gli dedica ora una monografia della nuova serie Milestones, che vuole essere un'immersione nel suo lavoro.

Lo abbiamo incontrato a Milano e gli abbiamo chiesto in che modo un artista guarda a questo grande catalogo della sua opera e della sua vita. "Credo che si debba guardare dietro con gli occhi del te stesso 18enne - ci ha risposto - e che si debba dire a quel giovane te stesso di non preoccuparsi: in 40 anni i tuoi lavori saranno esposti in tanti musei, avrai queste mostre, e la tua opera sarà riconosciuta e premiata. Sarebbe stato un tale sollievo per quel 18enne non avere l'ansia sul suo futuro, non chiedersi continuamente se avrò successo e se qualcuno guarderà a quello che faccio. Tutto quel panico che si innescava. oggi mi dispiace per quel me di 18 anni".

Nato a Johannesburg nel 1955, Kentridge ha raggiunto notorietà internazionale soprattutto con i suoi film di animazione, opere che hanno ridefinito un paradigma e che mantengono una grande potenza, nonostante la semplicità formale. La sua storia personale e quella del Sudafrica passano nei lavori ed è forse scontato, ma anche naturale, chiedergli a un certo punto che cosa può fare un artista davanti al tempo presente e alle sue asperità. "Mi è sempre piaciuta la risposta di Gabriel Garcia Marquez alla domanda su quale sia il dovere di un artista di uno scrittore - ci ha detto -. Lui disse che il dovere rivoluzionario di uno scrittore è quello di scrivere bene, di lavorare al meglio e coscienziosamente nel suo studio. Questo è ciò che fa un artista, questo è ciò che fa la differenza. Come cittadino è diverso, puoi sostenere questa protesta o quel movimento, ma questa cosa secondo me non c'entra con il lavoro che fai in studio".

Il mondo però intorno continua a esistere, continua a colpire. E, partendo dall'idea di fare il lavoro al meglio, l'arte che impatto reale può avere sulla società? "Ha un impatto sugli individui e gli individui danno alla società la sua forma - ha concluso Kentridge -. Talvolta molte persone sono colpite da una stessa opera d'arte, talvolta vale a livello di singolo. Pensateci, ci sono alcuni film o alcuni libri o dei brani musicali che in certi momenti della vita ti confermano come ti senti e chi sei oppure ti mostrano qualcosa di nuovo. Io credo che il ruolo delle arti nel modo in cui noi ci definiamo e ci percepiamo è molto centrale e importante. Per me è questo l'impatto dell'arte, piuttosto che un'azione diretta".

L'intervista sa finendo, ma continuiamo a guardare William Kentridge, che a Milano ha portato suoi lavori sia nella nostra di Palazzo Reale sulla Metafisica sia da Lia Rumma e a Palazzo Citterio, con la sensazione di avere incontrato una grandezza, una eccezionalità, pur sotto un aspetto se volete comune. Ma che lascia il segno e che, un po', potrebbe cambiare anche chi lo ha intervistato. Forse, chissà. (Leonardo Merlini)

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi