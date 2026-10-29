ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2026

Incidente Toledo, primo giorno di lutto, almeno 68 morti

Milano, 29 ott. (askanews) - Oggi primo dei tre giorni di lutto decretati dal premier spagnolo Pedro Sanchez a seguito del gravissimo incidente ferroviario avvenuto ieri nei pressi di Toledo in cui sono morte almeno 68 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Di queste 53 sono ancora negli ospedali. Al momento risultano tre italiani dispersi, ha riferito la Farnesina. Altri cinque italiani sono stati recuperati in condizioni stabili dai 2 treni coinvolti e un sesto è ricoverato in un ospedale di Toledo. Oggi Sanchez si recherà a Toledo per partecipare ad una riunine di monitoraggio e coordinamento dell'emergenza.

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