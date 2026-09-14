ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Incidente nautico a Venezia: un morto e una donna dispersa

Venezia, 14 set. (askanews) - Prosegue l'intervento dei vigili del fuoco per la ricerca della donna dispersa a seguito dello scontro tra due imbarcazioni avvenuto sabato all'alba nel canale di Tessera, in laguna a Venezia. La giovane Gabriella Querino era su una barca con il marito Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, che è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre dove era stato ricoverato in gravi condizioni a causa del violento impatto.

Sul posto sono impegnati specialisti sommozzatori, un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio e l'elicottero Drago, impegnato in ricognizioni aeree sulla zona di ricerca. Sul posto anche personale dell'Arma dei Carabinieri a presidio dell'area.

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