ULTIME NOTIZIE 09 AGOSTO 2025

Incendio sul Vesuvio, Vigili del fuoco e Canadair in azione

Roma, 9 ago. (askanews) - Nelle immagini dei Vigili del Fuoco, le operazioni di spegnimento del grave incendio che sta colpendo il Vesuvio su più fronti, di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase. La Regione Campania attraverso la Protezione Civile ha messo in campo uno spiegamento massivo, con oltre cento operatori da terra.

Fortunatamente, hanno precisato i Vigili del Fuoco "nessuna persona o abitazione è coinvolta", ma la situazione resta critica e la Protezione Civile della Regione ha provveduto a richiedere, all'interno del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura, l'invio dell'Esercito per supportare le attività relative al presidio delle strade e alla realizzazione di piste di accesso nonché al rifornimento di acqua con le autobotti.

Al momento, il Dipartimento Nazionale ha inviato altri due canadair della flotta di Stato, che si sono aggiunti ai 4 già presenti e ai 4 elicotteri regionali. Complessivamente, stanno operando nell'area vesuviana, 10 mezzi aerei. I vigili del fuoco sono al lavoro con 6 squadre, tra cui rinforzi giunti da Salerno e Benevento.

