ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Incendio in un edificio occupato a Roma, immagini dei vigili del fuoco

Roma, 11 nov. (askanews) - Dalle ore 7.30 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono impegnati in via Cesare Tallone, nel quartiere romano di Tor Sapienza, per un incendio scoppiato in un edificio utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora. Le fiamme hanno interessato parte della struttura, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza. Le squadre stanno operando per lo spegnimento dei focolai residui e per verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte all'interno dello stabile: al momento le verifiche hanno dato esito negativo.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi