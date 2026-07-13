ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Incendio in bar a Bangkok: 27 morti. Le vittime ritrovate nei bagni

Bangkok, 13 lug. (askanews) - Almeno 27 persone sono morte e diverse decine sarebbero rimaste ferite in un incendio scoppiato in un bar di Bangkok, in Thailandia.

"Ho aiutato 5 o 6 persone", racconta questo rider, che ha assistito allo scoppio dell'incendio. "Avevano ustioni sulla pelle e alcune vesciche", ha aggiunto.

"Ho usato dei vestiti per spegnere le fiamme sui corpi delle persone che scappavano. Non potevamo fare di più: continuavano a uscire altre persone, non potevamo fare di più", afferma il rider.

La polizia scientifica thailandese ha perlustrato i resti carbonizzati del locale. Kitrat Panphet, capo della polizia nazionale thailandese:

"Il proprietario è ferito e in terapia intensiva. Ho chiesto al medico se potesse testimoniare", dichiara ai giornalisti.

"La maggior parte delle vittime è stata ritrovata nei bagni. Quando è scoppiato l'incendio, sono state prese dal panico. Non c'era luce e non sapevano quale direzione prendere; cercavano un'uscita o un luogo dove ci fosse acqua".

"Sospettiamo che la causa dell'incendio sia negligenza. La squadra di esperti esaminerà gli impianti elettrici, dato che l'edificio è stato costruito 53 anni fa", ha concluso, mentre si indaga sul peggior disastro di questo tipo, avvenuto nel Paese negli ultimi decenni.

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