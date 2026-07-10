ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Incendio in Andalusia, le unità specializzate sorvolano le fiamme

Los Gallardos (Spagna), 10 lug. (askanews) - Le immagini condivise dall'unità specializzata negli incendi dell'esercito spagnolo mostrano il sorvolo delle fiamme e il fumo che continua ad alzarsi dal vasto incendio che si è sviluppato in Andalusia, nel Sud della Spagna, che ha provocato

almeno 11 morti. Ci sono anche 19 dispersi.

Nel video del 43esimo Gruppo delle Forze Aeree Spagnole, il sorvolo del distretto di Los Gallardos. Secondo le autorità molte delle vittime potrebbero essere turisti stranieri in visita nel piccolo villaggio di Bedar, molte sarebbero rimaste intrappolate nelle auto mentre cercavano di fuggire dal rapido movimento delle fiamme attraverso un terreno difficile e boscoso.

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