ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2025

Incendio di un'autocisterna su A1 Milano-Napoli, tratta ancora chiusa

Orte, 12 ago. (askanews) - Sulla A1 Milano-Napoli, sono stati disposte le chiusure dei tratti Orte - Diramazione di Roma Nord in entrambe le direzioni per le operazioni di recupero della cisterna che trasportava GPL nel pomeriggio di lunedì è andata a fuoco. Fortunatamente non si registrano vittime e feriti. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con code che hanno superato 10 chilometri sotto il sole cocente. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso che hanno spento l'incendio, messo in sicurezza la zona e poi hanno portato soccorso agli automobilisti rimasti bloccati.

Per tutta la notte sono proseguite le operazioni di ripristino del tratto autostradale che proseguiranno fino alla totale riapertura della tratta. Sul siti di autostrade per l'Italia tutte le indicazioni delle deviazioni.

CRONACA
