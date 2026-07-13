ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Incendio a Fontainebleau, i Canadair prendono acqua nella Senna

Milano, 13 lug. (askanews) - Due aerei antincendio Canadair impiegati per combattere il grave incendio che sta devastando la foresta di Fontainebleau, nel sud della Seine-et-Marne, si riforniscono d'acqua prelevandola dal fiume Senna a Chartrettes.

Secondo quanto riferito dai pompieri, le fiamme si sono estese su circa 800 ettari da quando sono divampate domenica pomeriggio lungo un'autostrada. Per spegnere l'incendio sono scesi in campo 400 vigili del fuoco e diversi agricoltori e contadini, ma le alte temperature e il terreno secco rendono difficili le operazioni di spegnimento del fuoco. Gli abitanti di Vaudoué, un piccolo villaggio immerso nella foresta nella Seine-et-Marne, sono stati fatti evacuare a causa del vasto rogo.

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