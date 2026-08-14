Incendi Spagna, evacuati tesori del Monastero di San Juan de la Pena

Jaca (Aragona), 14 ago. (askanews) - Nelle immagini dell'Unità d'emergenza militare spagnola, il lavoro delle squadre per mettere in salvo le reliquie e le tombe dei primi tre re d'Aragona, custodite nel Monastero di San Juan de la Pena a Huesca, in Spagna, nei Pirenei aragonesi, minacciato da un vasto incendio boschivo che ha già devastato oltre 8.000 ettari di foresta circostante.

Le ripetute ondate di caldo estremo quest'estate hanno alimentato massicci incendi in tutta la Spagna e non solo, nelle ultime ore diversi paesi europei sono alle prese con nuovi roghi, con le temperature torride e i paesaggi aridi che creano condizioni pericolose: dalla Francia all'Italia, passando per Croazia e Germania.