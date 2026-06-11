ULTIME NOTIZIE 11 GIUGNO 2026

Incendi, Rotelli (FdI): Più personale e attività agricola

Roma, 10 giu. (askanews) - "Sul tema della prevenzione degli incendi pesa anche un aspetto spesso poco evidenziato: la riduzione delle superfici coltivate. I terreni lasciati incolti sono più vulnerabili agli incendi e lo stesso ragionamento vale per il progressivo ridimensionamento della pastorizia". Lo ha detto Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera (FdI), a Largo Chigi, format di Urania News. "Prevenzione e sicurezza devono passare da una logica emergenziale a una visione di sistema e stiamo lavorando in questa direzione in Commissione Ambiente. Nei mesi scorsi abbiamo approvato un codice che uniforma interpretazioni e assetti di governance nella gestione delle emergenze. Le tecnologie possono certamente aiutare, ma il primo compito della politica è mettere a disposizione risorse umane adeguate, comprese quelle in grado di utilizzare i nuovi strumenti tecnologici. L'obiettivo è aumentare il personale dedicato e ampliare i periodi di copertura operativa. Ancora prima, però, bisogna sostenere l'attività agricola anche come strumento di sicurezza del territorio, così come favorire, dove possibile e in modo adeguato, interventi edilizi e attività di presidio del territorio. In alcuni casi, divieti introdotti in passato per ragioni ormai superate rischiano di non aiutare la gestione e la tutela del territorio", ha concluso.

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