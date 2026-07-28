Incendi, Macron: Landes sotto controllo, Gironda situazione difficile

Bordeaux, 28 lug. (askanews) - "Si registrano dei progressi. L'incendio nelle Landes è sotto controllo. La situazione nella Gironda rimane invece molto difficile". Lo ha detto il presidente francese Macron che si è recato a Bordeaux, in Gironda, per verificare di persona la situazione dopo giorni in cui i pompieri sono impegnati a combattere con vasti incendi nella zona.

"Continuiamo a combatterlo - ha aggiunto parlando dell'incendio in Gironda - è stato stabilizzato, come si suol dire, ma rimane virulento. Dobbiamo essere estremamente cauti nelle prossime ore e nei prossimi giorni"