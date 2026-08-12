Incendi in Spagna, a Niebla operazioni difficili a causa dei venti

Roma, 12 ago. (askanews) - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per combattere il vasto incendio boschivo di Niebla (Huelva) nel Sud-Ovest della Spagna che va avanti da giorni e ha già devastato circa 28.000 ettari di terreno e costretto centinaia di abitanti all'evacuazione.

Le fiamme continuano a cambiare direzione a causa dei venti; centinaia i vigili del fuoco impegnati per frenare le fiamme e nella notte sono riusciti a "rallentare progressivamente" il fuoco, ha fatto sapere Antonio Sanz, ministro per le Emergenze della regione Andalusia.

A causa della siccità record che ha reso il suolo estremamente secco e del caldo estremo, nel Paese quest'estate si sono verificati incendi boschivi di proporzioni storiche. Secondo le autorità locali, le condizioni meteorologiche non offrono "alcuna tregua" e l'allerta resta molto alta.