Incendi in Piemonte: situazione critica a Premosello per il vento

Premosello, 10 lug. (askanews) - Resta alta l'allerta sul territorio piemontese per gli incendi boschivi che stanno impegnando i vigili del fuoco. La situazione di maggiore criticità nel Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Premosello: i tre fronti attivi stanno subendo una pericolosa evoluzione a causa delle forti raffiche di vento, che spingono il fronte di fiamma in direzione dei centri abitati di Cuzzago, Premosello e della frazione di Colloro.

In volo stanno operando un Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale. Sempre nel verbanese, a Bannio Anzino il vento ha riattivato dei focolai precedentemente spenti; sul posto squadre a terra sono schierati a protezione ravvicinata di una baita. Migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato posto sotto controllo. In provincia di Vercelli, segnali di generale miglioramento a Cravagliana, in località Piano delle Fate. I tre fronti presentano focolai ridotti: dopo i lanci effettuati in mattinata da un Canadair, le operazioni aeree sono state affidate a un elicottero regionale per un'azione di precisione verso la località Colla, supportata da terra dalle squadre VVF e AIB. A Boccioleto Fervento il rogo continua a svilupparsi in cresta su due fronti caratterizzati prevalentemente da fumo: il primo si muove verso una zona pietrosa, mentre il secondo è attentamente monitorato a circa 800 metri da alcune baite. Un canadair in azione.

Situazione stabile e immutata a Cervatto Fobello, all'interno del parco della Valsesia, i due fronti in cresta non sono avanzati. Punti di fumo isolati e quadro ormai stabilizzato a Varallo, in località La Res. Infine, in provincia di Torino, prosegue l'intervento a Valprato Soana con due fronti attivi: sul versante Est, l'incendio si estende per circa 300 metri in direzione della pineta, area presidiata da un elicottero regionale. Sul versante Ovest, le fiamme si muovono verso monte con tre focolai attivi, due Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica.