ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

Incendi in Francia, Gironda devastata: si teme nuovo picco di caldo

Blagon (Francia), 27 lug. (askanews) -Gli alberi carbonizzati dopo il massiccio incendio che ha già devastato 42.000 ettari di terreno ad Ovest di Bordeaux. Dopo diversi giorni di fiamme ininterrotte, la situazione è rimasta sostanzialmente stabile nella notte tra il 26 e il 27 giugno, ma le autorità temono l'arrivo di un'ondata di caldo che potrebbe peggiorare le cose. Meteo-France ha previsto un'altra probabile ondata di calore dal 28, con picchi fino a 40 gradi centigradi e venti un po' meno forti ma più asciutti.

Nel dipartimento della Gironda, nel Sud-Ovest della Francia, il totale degli sfollati è arrivato a oltre 220.000. Sono state ordinate evacuazioni nelle città situate a Sud-Est del bacino di Arcachon e nei pressi della città di Bordeaux (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas).

Venti mutevoli e raffiche, oltre alle condizioni di siccità e caldo estremo che perdurano da settimane, hanno complicato gli ingenti sforzi per contenere la propagazione del gigantesco rogo che imperversa senza controllo da metà della settimana scorsa.

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