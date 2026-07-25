Incendi in Francia, 200mila persone evacuate, 98mila ettari in fumo

Saint-Médard-En-Jalles (Gironda) , 25 lug. (askanews) - "Quasi 98.000 ettari bruciati in Francia, un record storico" e oltre 200.000 persone evacuate a causa degli incendi che hanno investito il Sud-Ovest del Paese, 167.000 solo nel dipartimento della Gironda. I numeri sono stati dati dal ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, intervenuto all'unità di crisi interministeriale per gli incendi.

Nelle immagini un centinaio di vigili del fuoco schierati lungo la strada tra Lacanau e Saint-Hélène per far fronte ai roghi. Dopo aver stabilito una linea di contenimento per impedire la propagazione delle fiamme, i vigili del fuoco lo hanno attaccato frontalmente.