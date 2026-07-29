Incendi in Europa, da Bruxelles la regia dei soccorsi Ue

Bruxelles, 29 lug. (askanews) - A Bruxelles, nella sala operativa dell'ERCC, la Commissione europea segue l'avanzata degli incendi. Il centro coordina l'invio di aerei antincendio, elicotteri, vigili del fuoco e altri mezzi quando uno Stato chiede aiuto. In queste settimane, con roghi attivi in diversi Paesi, la macchina europea è al lavoro.

"Quello che posso dire è che, per una stagione estiva, questo livello di mobilitazione è straordinario - Borja Miguelez, vice responsabile dell'unità ERCC -. Parliamo di più di dieci Paesi che stanno aiutando nello stesso momento. È davvero fuori dal comune, questa varietà di contributi e questa solidarietà".

Il monitoraggio continua dalla sala operativa di Bruxelles. "Restiamo molto all'erta per il futuro, perché vediamo due incendi boschivi molto estesi. Ma restiamo molto all'erta anche perché l'estate non è finita e ora arriverà un'altra ondata di caldo. Quindi siamo vigili anche su quello che potrebbe arrivare".

Per l'ERCC il lavoro non riguarda solo l'emergenza. "Bisogna avere una buona capacità di risposta, su questo non ci sono dubbi. Una risposta serve sempre. Molti incendi boschivi vengono spenti all'inizio. Questo bisogna continuare a farlo. Ma, più che moltiplicare per dieci le risorse di risposta, bisogna aumentare la prevenzione e mantenere un buon equilibrio tra prevenzione, preparazione e risposta".