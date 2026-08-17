Incendi in Belgio, il re Filippo fa visita ai vigili del fuoco

Sourbrodt (Belgio), 17 ago. (askanews) - Il re del Belgio Filippo ha incontrato i vigili del fuoco mentre il Paese combatte il peggior incendio del secolo. Le fiamme continuano da avanzare, anche se più lentamente e sono arrivate a minacciare anche la vicina Germania. L'incendio ha bruciato 3.000 ettari di terreno, un'area grande quanto metà di Manhattan, e circa 500 vigili del fuoco e squadre di soccorso si sono mobilitati per contenerlo. "Stanno facendo il massimo per contenere l'incendio in modo che non colpisca i nostri amici tedeschi al confine", ha detto il sovrano parlando ai giornalisti.