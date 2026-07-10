ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Incendi in Andalusia, un minuto di silenzio per i reali spagnoli

Milano, 10 lug. (askanews) - Il re di Spagna Felipe VI, la regina Letizia e le loro due figlie hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del devastante incendio che ha colpito il sud del Paese, causando almeno 12 morti e 23 dispersi. Il gesto si è svolto durante una cerimonia per la conclusione del corso di addestramento militare della figlia maggiore, la principessa Leonor. "Desideriamo esprimere le nostre condoglianze, la nostra solidarietà e il nostro sostegno a tutti coloro che hanno perso i propri cari", ha dichiarato il re Felipe VI.

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