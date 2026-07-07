Incendi, elicotteri in azione in Emilia-Romagna e Sardegna

Elmas, 7 lug. (askanews) - Fiamme sulle colline di Piavola, nel Forlivese, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti con squadre a terra e un elicottero per contenere un incendio di vegetazione.

Il rogo, divampato nell'area di Mercato Saraceno, è stato portato sotto controllo durante la notte, dopo ore di lavoro anche con il supporto dei volontari della protezione civile.

Nelle immagini, l'elicottero effettua lanci d'acqua sui fronti ancora attivi, mentre a terra restano ampie zone di vegetazione bruciata.

Situazione difficile anche in Sardegna, dove diversi incendi hanno interessato il Cagliaritano e il Sud dell'isola.

A Elmas, le fiamme sono arrivate vicino alle abitazioni, costringendo i soccorritori a evacuazioni precauzionali.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato tra fumo denso e fronti di fuoco ancora attivi per proteggere case e strutture minacciate dalle fiamme.