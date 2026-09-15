ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

Incendi Campania, Sangiuliano: regione latitante

Roma, 15 set. (askanews) - "La Regione Campania è assolutamente latitante sul fronte dei gravi incendi fra la costiera sorrentina e quella amalfitana. Quello che in queste ora si sta sviluppando è un gravissimo incendio che vede impegnati solo i vigili del Fuoco. L'assessore Zabatta batta un colpo, faccia qualcosa . Uno dei più meravigliosi tratti di costa al mondo è minacciato dal fuoco e dall'incuria. Ci dovrebbero essere personale e mezzi impegnati , invece si segnala l'assenza della Regione".

Lo dichiara, accompagnando la dichiarazione con un video, il capo dell'Opposizione Gennaro Sangiuliano unitamente ai capigruppo Massimo Pelliccia , Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna

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