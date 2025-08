Incendi boschivi, Santini (Federparchi): aumentata sensibilità

Roma, 4 ago. (askanews) - Per Luca Santini, Presidente di Federparchi, intervenuto alla conferenza stampa "Tutela dei boschi e contrasto agli incendiari: a 25 anni dal Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220: Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi", promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Federparchi, TeleAmbiente e con l'adesione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA), "E' aumentata la sensibilità verso il mondo vegetale. La norma sugli incendi boschivi è stata un grande passo in avanti per cercare di arginare questo fenomeno che spesso è opera di mani criminali e colpisce anche le Aree Naturali Protette. Oggi è importante aumentare l'attenzione per prevenire più che reprimere. Far diventare le nostre foreste boschi evoluti significa anche avere meno incendi".

"Voglio sottolineare l'importanza, la professionalità e l'esperienza delle Unità dei Carabinieri Forestali Ambientali e Agroalimentari per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla sorveglianza delle Aree Protette sia in termini di prevenzione che di repressione delle attività illecite e la particolare attenzione al contrasto agli incendi, grazie all'operato dei Nuclei Antincendi Boschivi. Per un'azione efficace, anche in termini di prevenzione, è necessario un forte coordinamento fra tutti soggetti in campo e, come Federparchi, siamo certi di poter proseguire la proficua collaborazione con il CUFAA che negli ultimi anni si è positivamente rafforzata", ha detto poi Santini.