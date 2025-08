Incendi boschivi, Lollobrigida: persecuzione reato e prevenzione

Roma, 4 ago. (askanews) - "L'Italia vanta una cultura di rispetto e tutela del patrimonio boschivo che risale agli inizi del secolo scorso. Oggi vantiamo una strategia forestale all'avanguardia, prima nazione in Europa a dotarsene, 420 milioni di investimento al 2032 che permetterà di tutelare e proteggere il patrimonio sia dal punto di vista ambientale sia economico. Questo è un elemento che ci pone in modo trasversale di fronte ad una criticità come quella degli impegni boschivi, che emerge alla metà del secolo scorso e oggi si rileva in maniera particolarmente impattante. Quindi insieme alle forze dell'ordine lavoreremo in termini di persecuzione del reato che ci deve essere ma anche come elemento di deterrenza e di corretta informazione e prevenzione anche culturale rispetto ad un atto di barbiarie come l'azione contro il patrimonio boschivo italiano".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in occasione della conferenza stampa "Tutela dei boschi e contrasto agli incendiari: a 25 anni dal Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220: Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi", promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Federparchi, TeleAmbiente e con l'adesione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA).