Roma, 28 nov. (askanews) - Presso il Campus di Via Pola è stato inaugurato l'anno accademico 2026-2027 della Luiss Guido Carli. Innovazione, intelligenza artificiale e capacità di giudizio sono i punti cardine intorno al quale si è sviluppato il dibattito di apertura, con la presenza di Andrea Pignataro, Fondatore e CEO di ION Group. In mondo sempre più all'avanguardia, la Luiss offre ai propri studenti la possibilità di sviluppare skill adeguate per la nuova era dell'AI.

Le parole del Rettore della Luiss, Paolo Boccardelli: "L'inaugurazione dell'anno accademico di oggi segna un cambio di passo significativo rispetto al mondo delle tecnologie. L'università inizierà a offrire in maniera più ampia a tutti gli studenti, di tutti i corsi di laurea e di tutte le discipline, competenze sotto il profilo tecnologico. Questa è una missione importante per l'università, a supporto del sistema industriale".

Il commento del Presidente della Luiss, Giorgio Fossa: "Oggi è un'inaugurazione particolare perché questo anno accademico è quello che ci porterà ai cinquant'anni della Luiss. Questa università è nata per volere delle imprese e, in particolare, nel 1977 nasce da un'idea del dottor Umberto Agnelli. Il rapporto con le imprese è sempre molto stretto, ed è probabilmente uno dei motivi per cui i nostri laureati riescono a trovare un posto di lavoro in pochissimi mesi".

Tra le priorità esposte, vi è il mantenimento di un dialogo continuo tra Professori, Istituzioni, Enti e, soprattutto, studenti.

Il Rappresentante degli studenti, Giuliano Pezzimenti, si esprime così: "Il valore della Luiss è proprio quello di portare dentro le aule il battito dell'attualità, perché qui si parla delle guerre in corso, delle crisi climatiche, delle crisi finanziarie e dell'intelligenza artificiale. La Luiss di oggi ci dà l'opportunità di leggere il contesto odierno per poterlo interpretare e fare in modo che le strade che possiamo scegliere, per quanto incerte siano, vengano scelte con consapevolezza e senza paura di affrontare il domani".

Un percorso, quello indicato da Luiss, che punta fin da subito sull'occupabilità con i 60 Certificate co-progettati con imprese e istituzioni, sostenuto da una ricerca ai vertici nazionali e da un posizionamento internazionale sempre più solido nei ranking del Financial Times 2026: così la Luiss guarda alle sfide del mercato globale formando i professionisti di domani.