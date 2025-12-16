ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Inaugurato l'albero di Natale e il presepe in Piazza San Pietro

Città del Vaticano, 16 dic. (askanews) - Il Vaticano ha inaugurato l'albero di Natale e il presepe in Piazza San Pietro. L'abete proviene da Bressanone, la regione più settentrionale d'Italia, mentre il presepe è stato allestito da artigiani della diocesi meridionale di Nocera Inferiore-Sarno. "Rappresenta l'immagine di questa Natività in una prospettiva moderna, dove accanto a noi ci sono santi e persone che hanno dato la vita per la nostra terra, e i segni della nostra fede nella tradizione popolare e religiosa", ha spiegato Don Andrea Amato di Nocera Superiore.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi