Città del Vaticano, 16 dic. (askanews) - Il Vaticano ha inaugurato l'albero di Natale e il presepe in Piazza San Pietro. L'abete proviene da Bressanone, la regione più settentrionale d'Italia, mentre il presepe è stato allestito da artigiani della diocesi meridionale di Nocera Inferiore-Sarno. "Rappresenta l'immagine di questa Natività in una prospettiva moderna, dove accanto a noi ci sono santi e persone che hanno dato la vita per la nostra terra, e i segni della nostra fede nella tradizione popolare e religiosa", ha spiegato Don Andrea Amato di Nocera Superiore.