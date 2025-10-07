Inaugurato il nuovo Centro Porsche di Roma Nord

Roma, 7 ott. (askanews) - Si è svolta venerdì sera, in via Salaria 1358, l'inaugurazione del nuovo Centro Porsche Roma Nord, realizzato secondo il concept internazionale Destination Porsche, il format architettonico che ridefinisce l'esperienza della concessionaria trasformandola in un luogo di incontro e scoperta. All'evento hanno preso parte oltre 500 ospiti, tra clienti, appassionati e rappresentanti delle istituzioni, confermando il grande interesse per il nuovo spazio che unisce design, innovazione e passione. La cerimonia, condotta dalla voce inconfondibile di Luca Ward, ha visto la presenza di Iryna Kauk, Vice President Region Europe Porsche AG, e di Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia che hanno sottolineato l'importanza strategica di questo nuovo traguardo per la rete Porsche in Italia. Queste le parole di Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia:

"Destination Porsche non è solamente, diciamo, una concessionaria come si intendeva fino a poco tempo fa, ma è uno spazio multifunzionale, è uno spazio aperto a tantissimi eventi di contaminazione, anche con realtà che vanno oltre l'automotive e quindi crediamo che possa sposarsi molto bene con la mentalità dei nostri clienti romani e ci auguriamo che lo apprezzino ogni giorno di più".

La nuova sede di Roma Nord conferma il ruolo di Autocentri Balduina, concessionaria Porsche di riferimento sul territorio capitolino, e il legame che unisce la famiglia Cappella con il marchio da oltre 60 anni. Una storia fatta di passione, impegno e radicamento sul territorio, che oggi trova ulteriore riconoscimento con l'apertura di questo importante spazio.

È poi intervenuto Giacomo Cappella, Amministratore Delegato del Gruppo Autocentri Balduina: "Questo non è soltanto un luogo fisico, non è una sede dove dobbiamo solo vendere le macchine e magari assisterle, ma è un posto dove in qualche modo c'è una possibilità di creare una collettività che possa usufruire di questa esperienza, perché il prodotto che noi trattiamo è un prodotto molto particolare dal punto di vista dell'unicità e quindi anche il servizio e quello che diamo deve essere allo stesso modo unico e quindi questa è la sede giusta per fare una cosa del genere".

Infine ecco le parole di Gianni Andrea Cappella, Amministratore Delegato del Gruppo Autocentri Balduina: "Il legame nasce dal 1965 con il marchio Porsche, l'abbiamo sempre tenuto nel cuore ed è stato sempre il nostro baluardo e quest'anno, nel 2025, abbiamo dato il top che potevamo realizzare per Porsche. Abbiamo costruito la più bella Destination Porsche al mondo".

Con questa inaugurazione, Porsche rafforza ulteriormente la propria presenza nella Capitale, offrendo al pubblico romano una nuova prospettiva sul futuro dell'automotive di lusso e dell'esperienza di marca.