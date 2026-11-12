Inaugurato a Roma il Microsoft Pavilion

Roma, 12 nov. (askanews) - Inaugurato nel quartiere EUR di Roma il Microsoft Pavilion, la nuova sede di Microsoft nella Capitale. L'ex Padiglione NATO rinasce come hub di innovazione per accompagnare aziende e PA nella transizione digitale. Una conferma dell'impegno di Microsoft per promuovere l'innovazione del Paese.

"L'investimento che facciamo qui a Roma si inquadra in un intervento più ampio in Italia, dove siamo presenti con oltre 1.000 persone. Due anni fa abbiamo annunciato un piano da più di 4,3 miliardi di euro che stiamo portando avanti. Penso che una delle priorità per l'Italia sia l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Ci misuriamo ogni giorno su questo: come calare questa innovazione all'interno delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, affinché l'IA non sia solo appannaggio delle realtà tecnologiche, ma a vantaggio dell'intero Paese" ha dichiarato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

"È uno spazio importante che testimonia il lavoro svolto da Roma in termini di attrazione degli investimenti e delle competenze. Un luogo nuovo che si apre all'innovazione, per noi fondamentale per migliorare la vita delle persone: innovare significa infatti semplificare e rendere le istituzioni più vicine" ha aggiunto Valeria Baglio, Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale.

Il taglio del nastro è stata l'occasione per approfondire l'evoluzione di Julia 3.0, l'IA ufficiale di Roma Capitale che diventa piattaforma per l'erogazione diretta dei servizi. Supportata dall'infrastruttura cloud Microsoft Azure e dai modelli OpenAI, consente ai cittadini, anche da app, di richiedere certificati anagrafici, inviare segnalazioni e prenotare appuntamenti tramite SPID, CIE e comandi vocali in 80 lingue.

Focus anche sulla scuola con il programma Microsoft Elevate e la piattaforma Elevate for Educators, con contenuti per aiutare docenti e dirigenti scolastici a consolidare le proprie competenze in ambito AI. Un Memorandum d'Intesa tra Microsoft Italia e ANP contribuirà ad accompagnare tutta la comunità scolastica nell'uso responsabile di questa tecnologia. Rinnovata anche la partnership con Fondazione Mondo Digitale: con Ital.IA Lab Community si formeranno i docenti sull'uso dell'IA, anche in vista della challenge nazionale sull'innovazione didattica della RomeCup, la grande competizione annuale dedicata a robotica e nuove tecnologie. Il progetto Smart & Safe, al contempo, coinvolgerà 4.000 studenti in tutta Italia con lezioni pratiche su cybersicurezza, phishing e deepfake.

"Accompagniamo le persone, anche le più fragili, a sfruttare al meglio le opportunità dello sviluppo tecnologico. Oggi l'intelligenza artificiale, essendo una tecnologia potentissima, sta cambiando la nostra vita: per questo è fondamentale guidare tutti i cittadini, a partire dai giovani. È il programma che oggi Fondazione Mondo Digitale promuove insieme a Microsoft, per insegnare a usare questi strumenti in modo sicuro e mettendo sempre la persona al centro" ha concluso Mirta Michilli, Direttrice Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS.

Microsoft, con il progetto Pavilion, conferma la volontà di contribuire a una transizione digitale sicura, etica e d'impatto socio-economico a beneficio di tutti.