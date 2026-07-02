Inaugurata Notre-Dame, gigante dei mari: trasporta 24mila container

Le Havre, 2 lug. (askanews) - Inaugurata a Le Havre la CMA CGM Notre-Dame, la più grande nave portacontainer battente bandiera francese e una delle più grandi al mondo.

A tenerla a battesimo è stata Delphine Arnault, amministratrice delegata di Dior Couture. Lunga 400 metri e più alta delle torri della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, da cui prende il nome, opererà sulle principali rotte commerciali tra l'Asia e l'Europa.

È alimentata a gas naturale liquefatto ed è il fiore all'occhiello di una nuova generazione di dieci navi cargo giganti della flotta francese. In un solo viaggio, questo colosso dei mari è in grado di trasportare 24.000 container standard,

Per il suo viaggio inaugurale, nonostante le tensioni in Medio Oriente, Notre-Dame è arrivata in Europa attraverso il canale di Suez dal grande cantiere navale Yangzijiang Shipbuilding vicino a Shanghai, in Cina.

Evitando di aggirare l'Africa attraverso il Capo di Buona Speranza, come fanno molte navi dall'inizio della guerra in Iran, è stata scortata nel Mar Rosso da una fregata della Marina nazionale francese nell'ambito del programma europeo Aspides per la sicurezza del traffico marittimo.