ULTIME NOTIZIE 02 LUGLIO 2026

Inaugurata Notre-Dame, gigante dei mari: trasporta 24mila container

Le Havre, 2 lug. (askanews) - Inaugurata a Le Havre la CMA CGM Notre-Dame, la più grande nave portacontainer battente bandiera francese e una delle più grandi al mondo.

A tenerla a battesimo è stata Delphine Arnault, amministratrice delegata di Dior Couture. Lunga 400 metri e più alta delle torri della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, da cui prende il nome, opererà sulle principali rotte commerciali tra l'Asia e l'Europa.

È alimentata a gas naturale liquefatto ed è il fiore all'occhiello di una nuova generazione di dieci navi cargo giganti della flotta francese. In un solo viaggio, questo colosso dei mari è in grado di trasportare 24.000 container standard,

Per il suo viaggio inaugurale, nonostante le tensioni in Medio Oriente, Notre-Dame è arrivata in Europa attraverso il canale di Suez dal grande cantiere navale Yangzijiang Shipbuilding vicino a Shanghai, in Cina.

Evitando di aggirare l'Africa attraverso il Capo di Buona Speranza, come fanno molte navi dall'inizio della guerra in Iran, è stata scortata nel Mar Rosso da una fregata della Marina nazionale francese nell'ambito del programma europeo Aspides per la sicurezza del traffico marittimo.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi