Chieti, 19 nov. (askanews) - Approda al Centro Commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, la nuova tappa di Casa Corepla, il laboratorio ludico-didattico itinerante promosso dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica.

Per due settimane lo spazio, che riproduce gli ambienti di un vero appartamento, sarà animato da educatori professionisti impegnati in giochi e laboratori artistici, coinvolgendo quasi mille studenti delle scuole primarie delle province di Chieti e Pescara, oltre ai visitatori della galleria.

"Casa Corepla è il laboratorio ludico-didattico del Consorzio: una vera e propria casa in miniatura dove i bambini delle scuole primarie imparano a riconoscere gli imballaggi in plastica e, soprattutto, a differenziarli correttamente. In queste due settimane coinvolgeremo quasi mille bambini delle province di Chieti e Pescara, che impareranno non solo a gestire la plastica, ma anche a riportare alle proprie famiglie le regole per realizzare una raccolta differenziata di qualità" ha dichiarato Chiara Caporizzo, Progetti Scuola e Territorio Corepla.

Un format che unisce sensibilizzazione e prossimità, creando un dialogo diretto tra istituzioni, scuole e cittadini per migliorare la qualità della raccolta differenziata a partire dalle nuove generazioni.

"In questi anni il Comune di Chieti ha avuto l'occasione di collaborare con questo importante consorzio. L'idea di coniugare la formazione dei bambini all'educazione ambientale e al divertimento - perché in questi momenti i bambini si divertono tantissimo - è fondamentale. La nostra amministrazione lavora su questo fronte da molto tempo, raggiungendo livelli eccellenti di raccolta differenziata, e lo abbiamo fatto soprattutto partendo dalle scuole" ha aggiunto Chiara Zappalorto, Assessore alle Politiche generazionali del Comune di Chieti.

Attraverso esperienze pratiche e momenti di gioco, Casa Corepla punta così a rendere i più piccoli protagonisti della sostenibilità quotidiana, trasformando le buone abitudini domestiche in un patrimonio condiviso per il futuro del territorio.