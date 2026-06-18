ULTIME NOTIZIE 18 GIUGNO 2026

In Val di Fiemme l'estate come benessere per tutta la famiglia

Milano, 18 giu. (askanews) - Dalle emozioni delle Olimpiadi invernali a una nuova stagione estiva da vivere all'insegna del benessere nel cuore delle Dolomiti. La Val di Fiemme raccoglie l'eredità di Milano-Cortina e la trasforma in un'offerta turistica pensata per tutta la famiglia tra natura, movimento, relax e qualità della vita.

"La Valle di Fiemme è reduce da un'esperienza magica, rappresentata dall'aver ospitato i giochi olimpici durante quest'inverno. I giochi olimpici hanno certificato l'estrema e l'altissima qualità del prodotto Val di Femme dal punto di vista dell'accommodation, dei servizi e dell'organizzazione - raccontra Giancarlo Cescatti, direttore APT Fiemme e Cembra -. Ci stiamo apprestando ad un'estate scoppiettante, con tantissimi prodotti soprattutto per la famiglia. Famiglia che rappresenta un target fondamentale per il periodo primavera estate e autunno all'interno della Valle di Fiemme e della Valle di Cembra. I servizi per le famiglie sono raccolti in una card multiservizi che facilitano la fruizione di più di 100 esperienze che vengono messe a disposizione dei nostri ospiti in modo facile ed estremamente fruibile".

Qui il benessere si vive all'aria aperta e la montagna diventa spazio di incontro, scoperta e condivisione, per un nuovo modello di turismo rigenerativo. Non a caso, ad aprire la stagione è il Dolomiti Wellness Festival che, dal 19 al 21 giugno, trasforma la Val di Fiemme in una grande palestra del benessere a cielo aperto. A luglio spazio invece alla magia e alla fantasia di Magica Fiemme, due settimane di appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

"Qual è il luogo in cui le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze stanno meglio insieme alle loro famiglie? Val di Fiemme. Qual è il luogo dove c'è Magica Fiemme? Val di Fiemme - dice Armando Traverso, conduttore Rai -. Qual è il luogo dove ci sono spettacoli di magia straordinari con maghi di livello internazionale? Val di Fiemme. E qual è lo spettacolo dove in 15 giorni, dal 1 al 15 luglio, ci sono tre radio? Val di Fiemme. Come Rai Radio Kids, Radio No Name e Radio Tutta Italiana. Val di Fiemme. Ma dovete trovate tutto questo, questa meraviglia per stare insieme, godere della natura e stare con la vostra famiglia in pace? Lo so io: Val di Fiemme. E allora non mancate l'appuntamento: dal 1 al 15 luglio in Val di Fiemme".

La Val di Fiemme rafforza così la propria identità di Wellness Community e punta a diventare la capitale italiana del turismo rigenerativo. Un progetto al centro del Fiemme Wellness Weekend, l'evento in programma dal 18 al 20 settembre e dedicato alla cultura del benessere e della qualità della vita come motore di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio.

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