In Val di Fiemme l'eredità olimpica diventa benessere

Milano, 10 giu. (askanews) - Dalle emozioni delle Olimpiadi a un nuovo modo di vivere la montagna. In Val di Fiemme l'eredità di Milano-Cortina diventa un'opportunità per residenti e turisti grazie al progetto 'Benessere a 5 cerchi', un percorso che trasforma gli impianti e i luoghi simbolo dei Giochi invernali in spazi dedicati al movimento, al relax e al contatto con la natura.

'Le Olimpiadi sono la massima espressione sportiva, cioè il livello più alto che si può trovare. Le Olimpiadi hanno scelto la Val di Fiemme per esprimere questa massima qualità - spiega Marisa Giacomuzzi, vice direttrice dell'Apt valli di Fiemme e Cembra -. Quindi noi ci siamo preparati a questo evento alzando la qualità delle nostre strutture e preparandoci anche ad accogliere quelli che verranno dopo le Olimpiadi: tutti i nostri ospiti. Quindi adesso la Val di Fiemme si trova rinnovata e bella. Soprattutto l'intento è quello di far star bene le persone'.

Dai trampolini di Predazzo, allo stadio del fondo del Lago di Tesero, passando per la Val di Cembra, prende forma un'esperienza che unisce sport, territorio e qualità della vita, nel cuore delle Dolomiti.

''Benessere a 5 Cerchi' è proprio l'intenzione dietro a tutto quello che abbiamo costruito: stare bene a 360 gradi nella natura, nel cibo e nel buon vino anche della vicina Val di Cembra, ma anche stare bene con sè stessi. Questo è lo scopo che hanno tutte le nostre esperienze - sottolinea ancora la vice direttrice dell'Apt valli di Fiemme e Cembra -. Quindi quest'estate sarà possibile rigenerarsi in Val di Fiemme ma anche rivivere le emozioni olimpiche, attraverso una serie di esperienze sia allo stadio olimpico del Salto che a quello del Fondo che ci daranno modo di rivivere queste grandissime emozioni'.

Un progetto che punta a valorizzare l'eredità olimpica attraverso attività pensate per tutte le età, facilmente accessibili grazie a una rete di impianti sempre più orientata al turismo estivo.

'Gli impianti sono il mezzo con cui la montagna diventa utilizzabile da tutti: adulti, bambini e anche anziano. Portano in maniera verde e sostenibile la gente in quota - puntualizza Luca Guadagnini, presidente di impianti Estate in quota -. Gli impianti di risalita della Val di Fiemme si sono specializzati negli ultimi anni sulla stagione estiva, creando dei parchi tematici che vanno a integrare l'offerta per le famiglie. In tutte le stazioni li abbiamo su argomenti diversi e si possono aggiungere alle passeggiate che ci sono in quota, alle ferrate che abbiamo in quota, alle gite ai laghi, e a tutto quello che è l'outdoor che viene fatto sulle nostre splendide Dolomiti'.

Forte attenzione anche all'enogastronomia, con una ricca offerta che spazia dalle malghe ai ristoranti gourmet. 'In più nelle nostre località abbiamo una gastronomia che si differenzia dalla tradizionale con le malghe ai ristoranti gourmet e tipici - prosegue il presidente di impianti Estate in quota -. Quindi la possibilità per ogni ospite di scegliere il pranzo o la merenda che vuole in quota. Da giugno a settembre vi aspettiamo in Val di Fiemme nelle Dolomiti'

L'obiettivo è fare della Val di Fiemme un laboratorio di benessere diffuso, una vera e propria Wellness Community capace di coinvolgere residenti e turisti. Un importante appuntamento è rappresentato dal Fiemme Wellness Weekend, l'evento in programma dal 18 al 20 settembre dedicato alla cultura del benessere e della qualità della vita.