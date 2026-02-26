In Toscana la seconda tappa di "In Cammino con la Svizzera"

Pienza (Si), 26 feb. (askanews) - Si svolge in Toscana la seconda tappa del progetto In Cammino con la Svizzera. L'Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ha avviato la visita della regione con una camminata lungo il celebre "Sentiero dell'Arte e dell'Anima" di Pienza (Siena), accompagnato da Urs Rechsteiner, presidente della Fondazione FUR che ha donato il sentiero alla città, e dalla Vicesindaca e Assessora alla Cultura, Angela Vegni.

"Questo percorso culturale, naturalistico, con queste panchine -spiega Roberto Balzaretti Ambasciatore di Svizzera in Italia- si sposa perfettamente con uno degli elementi del nostro progetto che è quello di lasciare nei luoghi che visitiamo una panchina. A volte, come si dice in francese, il caso fa benissimo le cose. Alla comunità doniamo proprio una panchina dove ci si può sedere, discutere, confrontarsi, trovare un equilibrio"

"Mi ha fatto molto piacere che anche l'ambasciatore svizzero abbia voluto vedere questo sentiero", sottolinea Urs Rechsteiner Presidente Fondazione FUR. "Il sentiero dell'arte e dell'anima è nato con questo intento: creare uno spazio in cui paesaggio, arte e comunità possano incontrarsi e dialogare".

Il sentiero panoramico si snoda tra natura e installazioni contemporanee, dove paesaggio, silenzio e opere artistiche dialogano con la Val d'Orcia, invitando alla contemplazione e alla riflessione interiore.

"Questo percorso -osserva Angela Vegni Assessore Cultura e vicesindaco di Pienza- è nato proprio per decongestionare il nostro centro storico in un rapporto nuovo tra paesaggio e arte contemporanea"

La panchina simbolo In Cammino con la Svizzera, realizzata con materiali riciclati, è stata donata al Comune.

Durante le date in Toscana sono previsti incontri a livello istituzionale, scientifico, economico, culturale e universitario.