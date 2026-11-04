In Spagna nominato nuovo ministro trasporti dopo incidente Toledo

Madrid, 4 nov. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha nominato Carlos Cuerpo ministro dei Trasporti dopo le dimissioni di Oscar Puente, in seguito del tragico incidente ferroviario di Toledo, in cui sono morte 69 persone. Prima delle dimissioni, Puente aveva annunciato importanti modifiche nei protocolli di sicurezza per evitare altre tragedia.

"Come sapete il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Òscar Puente, ha deciso di dimettersi dal proprio incarico, in primo luogo per solidarietà verso le vittime, in secondo luogo per coerenza e, infine, per dignità politica. Una decisione che, in qualità di presidente del Governo, accetto con gratitudine e rispetto", ha spiegato Sanchez.

La gravità dell'incidente, secondo disastro ferroviario in un anno nel Paese, sta avendo conseguenze anche sulla campagna elettorale di Sanchez, in vista delle elezioni del 29 novembre, in cui il premier in carica viene dato in svantaggio.