In Siria raid aerei di Francia e Gran Bretagna contro l'Isis

Milano, 4 gen. (askanews) - Gran Bretagna e Francia hanno dichiarato di aver condotto attacchi congiunti contro il gruppo Stato Islamico in Siria.

È stata colpita una struttura sotterranea a nord dell'antico sito di Palmira, occupata dall'Isis "molto probabilmente per immagazzinare armi ed esplosivi", secondo il ministero della Difesa britannico che sostiene l'area circostante fosse "priva di insediamenti civili", per cui "non ci sono indicazioni di rischi", per la popolazione.

La Francia, che ha diffuso le immagini dell'attacco, ha affermato che l'operazione rientrava nell'ambito di Inherent Resolve, un'offensiva internazionale guidata dagli Stati Uniti contro l'ISIS in Iraq, Siria e Libia.