In Sassonia Anhalt il primo presidente del Parlamento regionale AfD

Magdeburgo (Germania, 6 ott. (askanews) - Ulrich Siegmund, leader di AfD in Sassonia-Anhalt, si congratula con il collega Tobias Rausch per la sua elezione a nuovo presidente del parlamento regionale nel Land orientale tedesco. Il mese scorso il partito di estrema destra tedesco, Alternativa per la Germania, ha ottenuto quasi il 44% dei voti nel Land, superando nettamente la CDU dell'impopolare cancelliere Friedrich Merz.

"È ovviamente deplorevole avere un Presidente del Consiglio regionale appartenente a un partito di estrema destra che, nell'ultimo decennio, ha utilizzato il Parlamento non tanto come sede di un lavoro concreto, quanto piuttosto come palcoscenico per la propria propaganda, e la cui stessa esistenza rappresenta un attacco costante a tutto ciò che il parlamentarismo incarna. Tuttavia, dovremo lavorare in queste condizioni e lo faremo con dignità e correttezza", ha commentato Andreas Schmidt, membro del parlamento regionale della Sassonia-Anhalt e presidente della SPD in Sassonia-Anhalt dal 2020.