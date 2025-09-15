In sala la commedia romantica "Jane Austen ha stravolto la mia vita"

Roma, 15 set. (askanews) - E' francese ma ha un nome italiano, Laura Piani, la regista che racconta attraverso una grande scrittrice britannica un sentimento che ha codici universali: l'amore. "Jane Austen ha stravolto la mia vita", un esordio che all'estero ha convinto pubblico e critica, arriva nei cinema italiani il 18 settembre.

Protagonista è Agathe, una giovane un po' goffa, piena di contraddizioni e proprio per questo affascinante, interpretata da Camille Rutherford. Lavora nella celebre libreria Shakespeare and Co. di Parigi, sogna l'amore in modo simile ai personaggi di Jane Austen, vorrebbe diventare una scrittrice ma ha paura della pagina bianca. Quando viene invitata in una residenza per scrittori in Inghilterra deve far fronte alle proprie insicurezze ma un incontro, all'inizio non proprio felice, cambierà la sua prospettiva e la sua vita.

Il film è una commedia romantica che non scade nel sentimentalismo, ispirata alla vera storia della regista, che ha lavorato nella famosa libreria lungo la Senna, luogo di ritrovo di lettori, scrittori e poeti anglofoni. Laura Piani voleva infatti raccontare il percorso di emancipazione di una donna di oggi, ispirandosi alle celebri eroine di Jane Austen.

La regista ha detto: "Volevo combinare una commedia di costume e una commedia romantica. Volevo tracciare il ritratto di una donna eccentrica così fortemente convinta di non essere adatta alla società che vorrebbe essere nata secoli prima, nei suoi romanzi preferiti, ma che ad un certo punto deve affrontare i propri desideri".