In sala "Il dono più prezioso", Hazanavicius dialoga con gli studenti

Roma, 26 gen. (askanews) - Arriva nei cinema italiani come film-evento il 26, 27 e 28 gennaio "Il dono più prezioso" del regista premio Oscar Michel Hazanavicius. Nella prima opera d'animazione dell'autore di "The Artist", tratta dal romanzo di Jean-Claude Grumberg, si racconta l'Olocausto attraverso il linguaggio della fiaba. E nel giorno della memoria, il 27, dopo la proiezione Hazanavicius si collegherà da remoto con le scolaresche presenti nei cinema, che potranno rivolgergli direttamente delle domande.

Ne "Il dono più prezioso", sulle note della musica di Alexandre Desplat, si racconta l'eroismo della gente comune. Protagonisti sono un taglialegna e sua moglie, che abitano in una foresta dove il freddo, la fame, la povertà e la guerra rendono la vita durissima. Un giorno trovano una neonata lanciata da uno dei tanti treni che attraversano quella foresta. Questa bambina trasformerà la loro vita e rivelerà il peggio e il meglio degli uomini.