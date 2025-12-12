In Regione Lombardia al via campagna per la raccolta del plasma

Milano, 12 dic. (askanews) - Il plasma è la parte liquida del sangue e ha il compito di trasportare nell'organismo nutrienti, ormoni, anticorpi e proteine fondamentali, come quelle che permettono la coagulazione del sangue. Da queste proteine si ottengono farmaci indispensabili per la cura di molte malattie gravi e rare, motivo per cui la donazione di plasma è considerata strategica per il sistema sanitario. Da questa consapevolezza nasce la campagna "Il plasma non è un'altra donazione", promossa da Regione Lombardia, AVIS Regionale Lombardia e AREU.

"La donazione del plasma non è solo una donazione tecnica, perché il plasma serve anche per produrre i farmaci salvavita, i cosiddetti plasmaderivati, di cui in questo momento c'è un grande bisogno in Italia e in Lombardia. L'obiettivo è arrivare all'autosufficienza nazionale, ma soprattutto, in questo caso, all'autosufficienza lombarda" afferma Pierangelo Colavito, presidente di AVIS Regionale Lombardia, aggiungendo che "Il senso di questa campagna, per la quale ringrazio innanzitutto anche Regione Lombardia per il supporto alla sensibilizzazione, è aumentare la raccolta di plasma non solo attraverso nuovi donatori, ma anche accompagnando i donatori di sangue intero verso la donazione di plasma"

"Non bisogna aver paura: chi ha paura degli aghi deve sapere che, paradossalmente, l'ago per i tatuaggi è più grosso rispetto a quello che va in vena" prosegue, Colavito, sottolineando che "si è coccolati, sia dalle strutture sanitarie che dalle nostre Unità di Raccolta. Sono previsti anche esami preventivi, quindi c'è un aspetto di tutela della salute. L'invito è a non avere davvero paura e a rendersi utili. So che gli italiani, quando ci sono appelli e c'è bisogno, ci sono".

Obiettivo della campagna, che nasce da un'alleanza istituzionale solida e da un percorso condiviso di fiducia, cooperazione e responsabilità, punta a rafforzare ulteriormente il sistema trasfusionale lombardo, valorizzando in particolare la donazione di plasma come gesto fondamentale per l'autosufficienza sanitaria e poter produrre farmaci con un'elevata efficacia terapeutica, attraverso una forte alleanza tra istituzioni, sistema sanitario e volontariato.

"È un momento particolare, perché quando si parla di dono si pensa quasi sempre alla raccolta di sangue, mentre dobbiamo rafforzare sempre di più la sensibilizzazione sulla produzione e sulla raccolta del plasma, insieme alla formazione e all'informazione rivolte alle nostre donatrici e ai nostri donatori, soprattutto quando viene proposta la plasmaferesi. Per noi questo è importante perché Regione Lombardia è autosufficiente e può essere una Regione guida anche per le altre Regioni, in raccordo con il Centro Nazionale Sangue. Un risultato molto significativo che abbiamo raggiunto con AREU è la possibilità di avere già sui nostri elicotteri la disponibilità di sangue e plasma, per intervenire direttamente nei casi di emergenza in cui tempestività e urgenza sono fondamentali per salvare le vite delle persone" ha dichiarato Giovanni Melazzini, Dg Welfare di Regione Lombardia, preciando che "rispetto a quelli che sono i donatori già consolidati ma soprattutto quelli che verranno a essere i futuri donatori, i nuovi donatori. è classificato secondo le classi, ma noi metteremo a disposizione quasi 1,8 milioni di euro per tutti questi, per garantire questa bellissima attività che io considero un'attività ma che è un grande servizio, un grande senso di responsabilità sociale".