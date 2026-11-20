Roma, 20 nov. (askanews) - In Piazza San Pietro è stato innalzato, come da tradizione, l'albero di Natale: un abete bianco, alto 24 metri, del peso di 75 quintali che proviene dal bosco di Cugno dell'Acero, nel Parco Nazionale del Pollino; un dono del Comune di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza.

L'accensione avverrà il 7 dicembre, per la prima volta in contemporanea con Gubbio, nell'800esimo anniversario della morte di Francesco d'Assisi. Qui, sul Monte Ingino, verrà acceso l'albero più grande del mondo.

A premere il pulsante dell'illuminazione dell'albero in piazza San Pietro saranno alcuni bambini in cura presso i reparti oncologici degli ospedali italiani. Le decorazioni in argilla con cui verrà addobbato l'abete sono i pensieri e le speranze dei bambini coinvolti nell'iniziativa "Il Mondo che vorrei", attraverso i laboratori di ceramico-terapia della Fondazione Lene Thun, attivi ogni settimana negli ospedali italiani. L'albero sarà illuminato da oltre 50.000 led intelligenti, capaci di dare vita a scenografie luminose suggestive e dinamiche.

L'abete, scelto fra i più maturi dal servizio di custodia forestale per effettuare un naturale ricambio nell'area rispettando la sostenibilità, rimarrà esposto fino alla conclusione del Tempo di Natale. Dal suo legno verranno poi ricavati, grazie alla collaborazione con "Conlegno" di Milano, oggetti di utilità sociale, artistica e liturgica.