In Nepal violente inondazioni, morti e dispersi

Nepal, 26 ago. (askanews) - Nelle immagini il momento in cui il fiume Bhote Koshi in Nepal straripa e travolge case, strade, alberi nel distretto del Rasuwa. Una piena improvvisa e violenta che ha provocato diverse vittime, al momento 8 secondo i bilanci ufficiali. I soccorsi sono al lavoro nelle zona colpite per salvare le persone travolte e aiutare i superstiti.

"Ho visto le acque trascinare via otto o nove camion, oltre a case e persone. È stato davvero straziante. Insegno qui da 18 anni e non ho mai visto nulla di simile", dice un testimone.

Secondo fonti locali ci sarebbero oltre 380 turisti dispersi, per la maggior parte indiani, ma anche viaggiatori in arrivo da Usa, Regno Unito, Paesi bassi.

La Farnesina si è attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani nei luoghi colpiti dall'alluvione. Sulla base delle registrazioni su "Dove siamo nel mondo", sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni.

(Per emergenze, i connazionali possono contattare l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225, il Consolato Generale d'Italia a Calcutta al numero +91 9831212216, il Consolato Generale Onorario d'Italia a Kathmandu ai numeri +977 14538388 / +977 14529089 e, per la Cina, l'Ambasciata d'Italia a Pechino al numero di emergenza +86 139 0103 2957).