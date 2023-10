In migliaia protestano a Tunisi davanti all'ambasciata di Francia

Milano, 18 ott. (askanews) -

Afp del 18/10/23 13:40 -- Thousands in Tunisia protest against Israel outside French embassy

Tunisi, 18 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati mercoledì in Tunisia davanti all'ambasciata francese, condannando il sostegno occidentale a Israele, accusato di aver attaccato mortalmente un ospedale di Gaza.

Alcuni manifestanti sventolavano bandiere palestinesi mentre altri chiedevano l'espulsione dell'ambasciatore, accusando la Francia di essere tra gli "alleati occidentali dei sionisti".

In tutto il paese si moltiplicano le proteste. Il presidente tunisino Kais Saied ha condannato il "silenzio internazionale" sul "genocidio" perpetrato da Israele contro il popolo palestinese.