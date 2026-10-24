In migliaia manifestano a Madrid per chiedere aumento delle pensioni

Madrid, 24 ott. (askanews) - Circa 20.000 persone hanno manifestato a Madrid per chiedere un aumento delle pensioni e la difesa del sistema pensionistico pubblico, mentre la Spagna il 29 novembre va alle urne per elezioni anticipate. Il corteo - scrive El Paìs - si svolge ogni anno a ottobre, ma questa volta, secondo gli organizzatori, l'affluenza è aumentata dato che il tema ha assunto un ruolo importante in campagna elettorale.

"Le pensioni non si vendono, le pensioni si difendono!", tra gli slogan gridati dai partecipanti.