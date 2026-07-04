ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

In migliaia a Teheran per la cerimonia funebre di Ali Khamenei

Teheran, 4 lug. (askanews) - Una folla immensa a Teheran si è raccolta per l'inizio della cerimonia funebre di Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israeliano. La salma, sulla bara c'è il suo emblematico turbante nero, è esposta nella Grande Mosalla, centro religioso e politico nella capitale iraniana. Qui resterà esposto giorno e notte, con le autorità che annunciano folle enormi, fino a 20 milioni di partecipanti nei lunghi giorni di lutto e cerimonie, fino alla sepoltura il 9 luglio nella sua città Natale Mashhad.

Tra la folla, molti sventolano bandiere rosse con la scritta "Martire" o le bandiere gialle di Hezbollah, il movimento libanese sostenuto da Teheran. "Questo leader era un padre per tutti noi. La sua scomparsa ci ha lasciati orfani - dice un iraniano. "Dobbiamo insorgere - aggiunge un altro - e, se Dio vuole, vendicare il sangue del nostro leader".

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