In Messico arrestato El Jardinero, re dei narcos a Jalisco

Milano, 28 apr. (askanews) - Le forze speciali messicane hanno arrestato Audias Flores, noto come "El Jardinero", uno dei principali comandanti del potente Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng), nello stato occidentale di Nayarit. Flores era considerato un potenziale successore di Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", che guidava il cartello ed è stato ucciso in un'operazione della polizia a febbraio.

Le forze di sicurezza hanno circondato una baita a El Mirador, a circa 20 chilometri a nord della rinomata località turistica di Puerto Vallarta, dove Flores era protetto da un perimetro di circa 30 pick-up e oltre 60 uomini armati.

El Jardinero è stato individuato mentre cercava di nascondersi in un fossato di scolo.

L'operazione è stata il risultato di 19 mesi di sorveglianza e ha coinvolto oltre 500 soldati, sei elicotteri e diversi aerei. La Marina ha anche utilizzato informazioni di intelligence fornite dalle autorità statunitensi per la cattura, tra cui la sorveglianza aerea.