ULTIME NOTIZIE 19 GIUGNO 2026

In Libano in coda per fuggire dal Sud dopo nuovi attacchi Israele

Saida (Libano), 19 giu. (askanews) - In queste immagini gli ingorghi nei pressi di Saida, in Libano, mentre centinaia di persone fuggono dal sud del Paese per rifugiarsi a Beirut in seguito ai nuovi attacchi israeliani, avvenuti dopo che era stata diffusa la notizia di un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah. Dov'è l'opinione pubblica? Dove sono quei paesi per vedere come viviamo noi, i più vulnerabili? La vita è molto dura. Trovateci una soluzione".

Secondo il ministero della Salute del Libano 47 persone sono state uccise e 97 sono rimaste ferite negli attacchi delle forze armate israeliane dalla mezzanotte.

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