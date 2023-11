In Indonesia festa per la nascita di un elefantino di Sumatra

Giakarta, 14 nov. (askanews) - L'Indonesia festeggia la nascita di un elefantino di Sumatra, specie a rischio d'estinzione. Con un peso di circa 108 kg (238 libbre), il piccolo, ancora senza nome, è venuto alla luce alcuni giorni fa nel Parco Nazionale Way Kambas, nella provincia di Lampung, nel Sud di Sumatra.

Secondo funzionari del ministero dell'Ambiente l'elefante è in buona salute, così come la madre Riska.

Al Way Kambas l'arrivo del piccolo di elefante è una buona notizia per la specie in pericolo, che fa seguito alla nascita di un rinoceronte lo scorso settembre e di un altro elefantino in un altro parco nazionale di Sumatra mesi fa.

Secondo il World Wildlife Fund, gli elefanti di Sumatra sono sull'orlo dell'estinzione, ne restano solo circa 2.400-2.800 in tutto il mondo. Sono minacciati dal dilagante bracconaggio per le loro zanne e la deforestazione ha ridotto di molto il loro habitat naturale; negli ultimi anni sono stati segnalati diversi casi di avvelenamento da elefanti.